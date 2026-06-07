La fiebre por León XIV llega a los souvenirs: imanes, rosarios y bufandas arrasan en Madrid.

Los detalles Los comercios y quioscos cercanos a los escenarios de la visita papal han ampliado su oferta con artículos exclusivos para la ocasión.

Cientos de miles de fieles han llenado las calles de Madrid para ver al papa León XIV, buscando llevarse un recuerdo de este momento histórico. Los puestos de recuerdos religiosos han visto un auge en sus ventas, ofreciendo banderas, pulseras, imanes, rosarios, camisetas y figuras del Santo Padre. Los comercios cercanos a los escenarios de la visita papal han ampliado su oferta con artículos exclusivos, como vestidos, llaveros, tazas y abanicos. Las pulseras y bufandas, con la fecha de la visita, son especialmente populares. La venta ambulante también prospera, con gorras y banderas vendiéndose rápidamente. Muchos visitantes compran regalos para familiares que no pudieron asistir.

Para muchos de los cientos de miles de fieles que estos días han llenado las calles de Madrid para ver al papa León XIV, una fotografía o el recuerdo de haber estado junto al pontífice no es suficiente.

Quieren llevarse a casa un pedazo de este momento histórico y los puestos de recuerdos religiosos hacen su agosto entre banderas, pulseras, imanes, rosarios, camisetas o figuras del Santo Padre. "Yo me he cogido algún imán, alguna figura... las que más representaban y las que más me gustaban", cuenta una de las asistentes mientras muestra orgullosa sus compras.

Porque, para muchos, "qué mejor que llevarse un souvenir a casa para no olvidar este momento nunca". Los comercios y quioscos cercanos a los principales escenarios de la visita papal han ampliado su oferta con artículos exclusivos para la ocasión.

"Este vestido es exclusivamente para la venida del papa", explica una mujer. Las opciones son casi infinitas: figuritas, llaveros, tazas, rosarios con el rostro de León XIV, bolsos, camisetas, gorras o banderas.

Y también abanicos, imprescindibles para combatir las altas temperaturas madrileñas. "Lo que más se vende son las pulseras, las bufandas y algún abanico", asegura Dulce, responsable de uno de los puestos.

Las bufandas, además, incluyen la fecha de la visita, lo que las convierte en uno de los recuerdos más buscados. Las pulseras también se han convertido en uno de los artículos estrella: "Vienen con la bandera del Vaticano y también con la de España", explica la comerciante, mientras atiende sin descanso a los compradores.

En los últimos días, asegura, también han volado las banderas. Fuera de los establecimientos, la venta ambulante también vive días de récord: "Salen como pan caliente, llevo vendidas más de 1.000", asegura uno de los vendedores mientras ofrece gorras con la imagen del pontífice.

Muchos visitantes aprovechan la ocasión para llevar un regalo a familiares que no han podido viajar hasta Madrid. "Es para mi madre, que está en Paraguay", explica un peregrino mientras elige un recuerdo.

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