El pasado fin de semana tuvo lugar la boda del año. El enlace entre Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett ha sido muy criticado porque la pareja ha vendido la boda a una revista y un documental sobre su relación a Netflix. "Son muy espirituales, pero no le hacen asco al dinero… por lo menos no han vendido su noche de bodas en OnlyFans", ha criticado Isabel Forner.

"Los invitados al evento también se han quejado porque han gastado un promedio de 2.700 euros", ha apuntado la zapeadora. Sin embargo, Quique Peinado considera que es "dinero bien gastado" porque así el chamán te hace una limpieza. Además, ha hecho una petición: "¿No podemos pedirle a una de las infantas que se case con un chamán?".

Por otro lado, Durek ha explicado en numerosas ocasiones que es un chamán de sexta generación y que conoció a la princesa noruega cuando fue faraón de Egipto. Desde su relación, Marta Luisa de Noruega asegura que ella también tiene un don para hablar con ángeles. Algo de lo que Forner recela un poco. "A mí hasta que el Papa no me diga que tiene un don, no me lo creo".