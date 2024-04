Un hijo ha decidido hacerle un regalo bastante curioso a su madre por su 104 cumpleaños. El hombre, quizá falto de ideas, se ha animado a hacerle un regalo "para que se venga arriba", como afirma Miki Nadal. Y, además, también se ha animado a filmar cómo ha recibido su madre el 'presente'.

Ya que su regalo no ha sido otra cosa que un 'striptease'. El señor ha contratado a un hombre para que visite la residencia donde está su madre y le dedique un baile picante vestido de bombero. En las imágenes, compartidas por el medio británico 'The Sun', se puede ver a la madre, y al resto de sus compañeros de la residencia, asistir al espectáculo.

Isabel Forner, por su parte, se ha quedado alucinada con el regalo y manifiesta que este no es muy de su agrado. "Si estoy en una residencia no me traigáis esto que no me va a gustar, estaré ya muy cansada de todo", concluye.