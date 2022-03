Vuelven las 'preguntas heavys' al plató de Zapeando, donde los espectadores realizan preguntas incómodas a los zapeadores. Esta vez, un chico pregunta a Lorena Castell con qué compañero o compañera tendría algo si ambos estuvieran solteros.

Lorena Castell tiene claro quién es la primera persona con la que se liaría. "Me daría un piponazo, tiene un culo estupendo", desvela la zapeadora. En segunda posición coloca a Thais Villas, con la que se "tocaría las tetas", y en tercer puesto a Quique Peinado. "Me gustaría saber si es un tigre en la cara", afirma Lorena Castell, que realiza unas cuantos confesiones de su compañero que dejan al plató alucinado y 'muerto' de la risa. Y es que Lorena Castell insiste en que parece seta pero luego le gustaría ver cuando se le empañan las gafas: "Me imagino a Quique subiendo de ahí". Puedes ver la insólita reacción de Quique Peinado ante las palabras de su compañera en el vídeo de arriba.

