El periodista musical, Iñaki de la Torre, visita Zapeando para hablar de Eurovisión y de la canción favorita para ganar el festival según las encuestas, 'Tattoo', interpretada por Loreen, cantante que ya ganó en 2012 con su tema 'Euphoria'.

"Pero tiene una pequeña acusación de plagio", informa a los zapeadores, a los que demuestra el parecido con el himno de la música electrónica de los 90, 'Flying free'. Pero también con su similitud con el tema 'The winner takes it all', de ABBA. "Se parecen muchísimo".

"Son clavadas, ¿no?", comenta Iñaki Urrutia. Puedes ver la similitud entre estas canciones y 'Tattoo', la canción que parte como favorita para ganar Eurovisión, en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿encuentras el parecido?