Ganar la lotería es uno de los deseos más extendidos entre la población, pero no todo el mundo decide revelar que tiene el boleto premiado, como un hombre, que ha ganado 22 millones de dólares en el sorteo de lotería y se lo ha ocultado a sus hijos adolescentes para que no se conviertan en unos vagos.

Él mismo lo ha contado de forma anónima en el podcast de Dave Ramsey, donde ha explicado que solo se lo ha comunicado a su esposa, pues quiere que sus hijos persigan sus sueños sin que les frene el hecho de que "tienen dinero para seis vidas", comenta Dani Mateo.

"Me veo a toda la población adolescente de Estados Unidos escuchando una y otra vez el podcast a ver si reconocen la voz de su padre", apunta el presentador, y Quique Peinado señala que no hay mayor sueño que "que tu padre sea rico y no tengas que dar ni chapa".