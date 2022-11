Todas las personas que juegan a la lotería han soñado con que algún día sean ellos los afortunados a los que le toque. Un deseo que es muy difícil que se cumpla. Por este motivo, cuando por fin sucede, la mayoría lo que están deseando es poder celebrarlo junto a todos sus familiares y amigos.

Sin embargo, parece que no todos piensan de esa forma. En China, un hombre ha ganado un premio de la lotería equivalente a 30 millones de dólares y ha decidido ir a recogerlo disfrazado. Sin duda, una decisión que ha provocado que rápidamente se haga viral.

Pero, ¿por qué no ha querido mostrar su rostro? El ganador del premio, identificado como Señor Li, ha indicado a medios de su país que el motivo por el que no quiere que le reconozcan es porque no piensa decirle a su familia que ha recibido dicha cantidad de dinero porque "no quiere que se vuelvan perezosos".

De esta forma, el pasado 24 de octubre acudió a cobrar el premio a Nanning, Guangxi, al sur de China, completamente cubierto con un traje amarillo para recibir un cheque con 219 millones de yuanes, lo que al cambio equivale a 29,9 millones de dólares.

De momento, parece que seguirá sin decírselo a su mujer y a su hijo. "Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro". Sin embargo, un abogado llamado Fu Jian del bufete de abogados Hena Zejin ha advertido en el medio de China continental que Li podría violar la Ley de Matrimonio de China al "infringir el derecho a saber de su esposa".

Según recoge el medio 'South China Morning Post', el hombre es un "fanático de la lotería" y suele participar todos los años. Además, ha reconocido que, al enterarse de que era el ganador, decidió no salir del hotel en el que se estaba hospedando hasta recibir el cheque por miedo a perder los boletos.

Ahora, ha confesado que todavía no ha pensado en qué se gastará el dinero, aunque ya ha decidido donar cinco millones de yuanes a la caridad.