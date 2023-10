El cómico, Edu Soto, visita Zapeando para presentar su nuevo espectáculo 'Más vale solo que ciento volando'. Además de hablar sobre este nuevo proyecto, el actor se enfrenta a Dani Mateo, viejos conocidos, a una ronda de preguntas sobre la carrera del otro. Si no aciertan reciben un calambrazo.

Soto no está muy convencido de participar en el juego ya que, como dice, "esto no tiene muy buena pinta". Miki, además, pretende poner la máquina de dar calambres a una potencia exagerada, ante lo que Edu Soto mira a la cámara y manda un mensaje al director del Teatro de La Latina, donde está actuando con su espectáculo: "Si no voy este viernes es por que este cabrón lo ha puesto a 17".

El primer calambrazo se lo lleva Dani Mateo al no acertar la primera obra que interpretó Edu Soto la primera vez que se subió a un escenario. Por su parte, Edu Soto debe adivinar cómo se llamaba el personaje que Dani Mateo en 'La familia Mata', una pregunta que ni el propio presentador recuerda.

Esto lleva a Soto a decir que, si Dani no se acuerda, "debe quedar en tablas" y no llevarse calambrazo. Además, intenta negociar con Miki y le propone simular que le ha dado calambre sin ser verdad y demuestra sus dotes interpretativas. Parece que el aparato no funciona por eso el cómico no duda en transmitir su nerviosismo diciendo: "¿Me das o no me das? Me estoy asustando todo el rato". Finalmente el aparato no funciona y Soto se libra del calambrazo.