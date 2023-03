Zapeando ha salido a la calle en busca de preguntas heavies de los espectadores, como esta que plantea una mujer a Maya Pixelskaya: "Si no le pillaran, ¿quién no tendría inconveniente moral en robar un banco?". "Voy a ordenar por dinero en el banco, Iñaki Urrutia y yo seríamos los primeros", justifica la colaboradora, aunque cree que Iñaki no le hace tanta falta porque "tiene un negocio".

Además, "a mí si no me pillan, la verdad, es que un banco no me merece ningún respeto", espeta la experta en tecnología. Por su parte, de Miki Nadal y Dani Mateo cree que si lo harían sería por "twittear sobre ello", aunque el de Zaragoza "probablemente sea dueño o accionista de un banco".

Sin embargo, Dani Mateo sorprende con su afirmación: "¿Y cómo crees que hemos hecho toda nuestra fortuna? Robando", espeta de forma irónica, lo que provoca las risas en el plató de Zapeando.