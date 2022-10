Se nota que se acerca Halloween porque no dejamos de ver calabazas por todas partes, "incluso donde no debería haberlas", destaca Dani Mateo, que da paso al vídeo viral de este conductor, que ya está preparado para "asustar al vecindario y para no pasar la ITV".

"El tubo de escape da miedo", comenta Miki Nadal, "pero no tanto como el gañán que debe ir al volante. Esa mollera esta casi tan vacía como la calabaza". Sin embargo, Dani Mateo y Quique Peinado tienen otra opinión al respecto: "¡Está guapísimo! Ese coche a diario no, pero para un finde...". Puedes ver el miedo que dan esas calabazas encendidas en el vídeo principal de la noticia.