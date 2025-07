Isma Juárez 'muere de amor' al conocer a una pareja que lleva 40 años juntos: "Cuando me acuerdo, me derrito"

En la última temporada de El Intermedio, Isma Juárez salió a la calle para hablar con algunas parejas y conocer cómo de enamorados están uno del otro. El reportero habló con Valentín y Florencia, que le cuentan que llevan un año casados.

Juárez le pregunta a él cuándo fue la última vez que le llevó el desayuno a la cama a su mujer. "Uy… no me acuerdo, pero bueno", responde ella. Isma, entonces, quiere saber cuál ha sido el último detalle bonito que ha tenido ella para Valentín. "Yo tampoco me acuerdo", afirma él.

Después, el reportero charla con José y Paloma. La pareja cuenta a Juárez que llevan juntos 40 años. Cuando José da la cifra, Paloma tiene un gesto de cariño con él, apoyando su cabeza en su hombro, algo que pasa desapercibido para Isma. "Es que cuando me he acordado de los 40 ya… me derrito", afirma Paloma.

Asimismo, el reportero de El Intermedio pregunta a Paloma si José tiene algún pasatiempo que no le gusta. "Las patatas, que planta patatas", desvela la mujer. "El problema no viene por ahí", explica él, "el problema es que las tortillas las hago superiores a las que hace Paloma, entonces hay un pique...".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.