Wyoming alucina al descubrir que 'Díaz Ayuso' ha viajado al espacio: "Su escapismo está a otro nivel"

El Intermedio recuerda esta imitación de Cristina Gallego de Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, la 'presidenta de la Comunidad de Madrid' viajaba a diferentes lugares aunque el programa conseguía 'conectar' con ella para preguntarle por sus últimas polémicas.

Su primera parada era Nueva York donde, como contaba a el Gran Wyoming, había visitado para promocionar el musical Malinche entre los estadounidenses. "Me tengo que dar prisa antes de que Trump deporte a todos los actores latinoamericanos de por aquí", explicaba.

Wyoming señalaba, entonces, que los madrileños estaban más preocupados por, por ejemplo, su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. Ayuso sorprendía, entonces, trasladándose hasta Groenlandia. "He venido aquí a buscar inversores", explicaba, "concretamente para exportar agua porque aquí hay mucho hielo pero no está hecho con la mejor agua, la de Madrid".

Pero, su viaje no se limitaba a la tierra, ya que también volaba hasta el espacio."Su escapismo ya está a otro nivel", le decía Wyoming, "a nivel de la estratosfera". "Pero, qué dice", respondía ella, "para que no me acuse de evadir responsabilidades me he vuelto a Madrid". La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' afirmaba estar en su casa pero, se excusaba diciendo que había añadido "un par de plantas más al duplex".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.