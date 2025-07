Dos señoras dejan alucinado a Juan y Medio gracias a su domino de las artes marciales

El programa 'La tarde aquí y ahora' tuvo dos invitadas muy especiales: Nati y Loli. A pesar de su edad, 62 y 74 años, demuestran que no hay edad para practicar artes marciales.

Una señora ha dejado a Juan y Medio con la boca abierta gracias a su domino de las artes marciales. La mujer, de 62 años, da una demostración de hapkido, "un arte marcial coreano que sirve como defensa personal", explica María Gómez.

Como se puede ver en las imágenes de 'La tarde aquí y ahora', en Canal Sur, Nati se 'enfrenta' a su instructor al que hace varias llaves que terminan con él en el suelo. "Qué bueno", se escucha a Juan decir de fondo, muy atento y alucinado ante sus movimientos.

"Es la Steven Seagal de las señoras mayores", afirma Jorge Yorya, "no sé que me ha impresionado más, si los gritos o que, después de 'apuñalada' siguiera soltando soplamocos". Pero, esta señora no es la única invitada en el programa que domina las artes marciales.

Loli, de 74 años, hace una demostración de katas de kárate que deja, de nuevo, boquiabiertos a Juan y al resto de invitados del programa. "Sus nietos tiene que estar...", comenta Miki Nadal. Jorge cuenta que el tipo de arte marcial que practica Loli es Kenpo Karate, un tipo de arte marcial en el que se permiten golpes en la entrepierna.