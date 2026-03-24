Francisco Cacho explica el curioso fenómeno que provoca esta cascada efímera en Brasil, en vídeo

Esta cascada tan geométrica está en la región de Estrella del Norte. El meteorólogo de laSexta cuenta que el agua cae de una manera tan curiosa debido a la geología de la zona.

Francisco Cacho visita Zapeando para contar qué produce un curioso fenómeno que se puede ver en una cascada en Brasil. "Lo más curioso es que solo se puede ver durante un tiempo, después desaparece", cuenta Virginia Riezu.

El meteorólogo de laSexta explica que se conoce como "una cascada efímera". Esta cae por la ladera de la montaña, "pero solo cuando la precipitación supera la capacidad de absorción del suelo y de la roca".

En cuanto a la caída tan particular que tienen esta cascada brasileña, se debe a la propia geología de la zona "que, además, se ha ido erosionando por la fuerza del agua".

"Ha hecho ese montículo redondito por ir cayendo de esa forma tan bonita", concluye Francisco.

