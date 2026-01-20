Francisco Cacho explica cómo ha afectado la borrasca Harry a Cataluña, en vídeo

El meteorólogo de laSexta señala que este temporal ha provocado fuertes lluvias que han provocado que, por ejemplo, el caudal del río Onyar haya alcanzado los 700 metros cúbicos por segundo.

La borrasca Harry, como indica Cristina Pedroche, "está dejando muchísima lluvia y tiene en vilo a buena parte de Cataluña". En Girona capital, por ejemplo, el río Onyar está al límite del desbordamiento. Francisco Cacho señala que se está viviendo en estos momentos "lo peor del temporal".

"Lo peor está en la provincia de Girona", explica el meteorólogo de laSexta. En Palafrugell, desde las 12 de esta noche, "han caído 180 litros por metro cuadrado". "Toda esa agua ha terminado en los ríos y ocho han estado esta mañana en nivel rojo", indica Cacho.

Francisco expone que los que más preocupan son el río Muga, el Llobregat, el Daro, el Tordera y, sobre todo, el Ter y el Onyar a su paso por Girona capital, "que ha estado a punto de pasar por los balcones de las casas", como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas.

El Ter, como indica Cacho, "ha llegado a alcanzar un caudal de casi 700 metros cúbicos por segundo, que es el caudal medio que lleva el río Duero entero". En la provincia de Girona, además, hay siete carreteras cortadas por inundación, debido a la crecida de los ríos. Además de lluvias, la borrasca Harry también ha dejado viento y olas. En Badalona, por ejemplo, "el paseo marítimo se ha quedado patas arriba por la fuerza del agua", explica Quique Peinado.

El meteorólogo señala que Harry es la octava borrasca de la temporada "y veremos si no tenemos la novena mañana" debido a que está entrando otra por Galicia. "Harry está, sobre todo, en el Mediterráneo", explica. Cacho señala que Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares mantienen los avisos naranjas por oleaje ya que "lo peor está por llegar", advierte. "De momento, las olas han alcanzado los diez metros en la boya de Cabo de Begur", indica, "los siete metros en Barcelona capital y los ocho metros en la boya de Mahón, en Menorca".

