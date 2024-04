Estados Unidos está en plena temporada de tornados, que se extiende desde abril a junio. En el estado de Ohio, ya se han dado más de 40 tornados en lo que va de año. Sin embargo, hay gente que en vez de huir de ellos disfruta metiéndose dentro, son los llamados cazadores de tornados.

Uno de los más conocidos es Reed Timmer y es meteorólogo extremo. Se dedica a buscar tornados por todo el país y acercarse a ellos para retransmitirlo. Francisco Cacho explica que lo hace subido a su Dominator3, un coche en el que ha invertido 100.000 euros para prepararlo.

Cacho explica que este vehículo está "muy blindado", con cristales prácticamente "a prueba de balas", le ha puesto mucho peso debajo y faldones para que no entre aire por debajo porque si no, lo levantaría. "No tiene nada que envidiar al de Batman", asegura.