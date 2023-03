"Todos sabemos que a los españoles el inglés no se nos da muy bien", comenta Dani Mateo con sus compañeros de mesa, lo que provoca las risas en plató del programa. A excepción de "la gente joven, que ya habla un inglés fenomenal, menos yo", espeta.

Sin embargo, un estudiante de inglés se ha vuelto viral en redes sociales después de tirar de imaginación cuando no se acordaba de la conjugación del verbo 'disparar' en el examen de verbos irregulares: "Pim, pam, pum", ha conjugado. Una respuesta que ha arrasado en redes sociales.

"Me puedes decir que no es correcto, incluso que no es inglés. Pero si se lo dices a un inglés te entiende. Yo a ese estudiante lo aprobaba con nota", espeta Dani Mateo, que no puede contener la risa. Escucha las divertidas anécdotas de Thais Villas, Quique Peinado e Isabel Forner hablando en inglés en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.