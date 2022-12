Dani Mateo informa en el plató de Zapeando de las conclusiones de una investigación en la que según neurólogos expertos en conducta humana, las personas tardamos entre 150 milésimas y 90 segundos en decidir si alguien al que acabamos de conocer nos cae bien o mal. Y es que en ese tiempo tan corto analizamos todo: edad, sexo, atractivo física y si la personas que acabamos de conocer nos interesa o no.

¿Les pasa esto a los zapeadores? ¿cuánto tardan en decidir si una personas les cae bien o no? ¿y para ver si les gusta? "Depende de para qué", afirma Miki Nadal, que explica que le puede caer mal una persona y "bailar zumbar". Mientras Valeria Ros y Lorena Castell afirman que ellas no pueden. "¿Estás hablando en doble sentido de si te acuestas con alguien que no te gusta?", pregunta Miki Nadal, a lo que Ros confirma: "Yo estaba trabajando el eufemismo". Puedes ver las reflexiones de cada uno en el vídeo de arriba.