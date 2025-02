Estas son las recomendaciones de Arun Mansukhani para aquellas parejas que quieren volver a tener relaciones sexuales

El psicólogo Arun Mansukhani explicó en Zapeando qué son las parejas en piloto automático que, como explica Nacho García, "acaban pareciendo más compañeros de piso o primos que pareja real". El psicólogo recomienda que lo principal es que no haya problemas de pareja. "Si hay problemas no te empeñes en mejorar las relaciones sexuales", indica, "haz un terapia de pareja y mira a ver qué es lo que está fallando".

Arun explica que para volver a tener relaciones sexuales, "hay tres grandes bloques". "Lo primero es mejorar la intimidad general, es decir, hacer cosas que os gusten juntos o divertiros juntos", explica. También es necesario que haya una intimidad verbal, "lo que llamamos la autorevelación". "Eso que hicimos mucho en el enamoramiento que te vas mostrando y que las parejas llega un momento que dejamos de hacerlo", apunta.

El segundo bloque es aumentar la intimidad física. "Hablar de sexo, de qué me gusta, qué no me gusta, qué dificultades tengo...", explica, "y aumentar también los momentos de interacción física". El psicólogo recomienda reservar un tiempo para estar físicamente juntos.

El último bloque es explorar otras vías. "Intentar ver otras formas de relacionarnos más conscientes y más gratificantes", indica. Mansukhani también hace hincapié en que no se deben ver películas pornográficas. "Es una recomendación general ya que se ve cada vez más", añade.