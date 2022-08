Josie acude al plató de Zapeando para comentar los nuevos looks de los famosos para este verano. Como es el caso de Alejandro Sanz, que ha cambiado su tradicional moreno por un rubio platino: "No es nada valiente porque se lo ha hecho cuando todos los maduros del mundo están cambiando la sal y la pimienta por la nata y el chocolate". A este look lo llama así, explica, porque el platino " a las dos semanas se convierte en nata y chocolate". Aunque le da el aprobado porque es muy veraniego, "resalta el moreno y se le ve el cutis increíble".

De hecho, él mismo se declara "adicto" al look "nata y chocolate". "Estás Kinder bueno", le piropea Valeria Ros en pleno directo, provocando las risas en el plató de Zapeando. Puedes ver el momentazo que se ha vivido en el programa y el análisis del experto en moda de los cambios de look capilares más sonados del verano en el vídeo principal de la noticia