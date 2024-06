La plataforma Atresplayer de Atresmedia ha cumplido cinco años y Carla Pulpón no podía perderse la fiesta que han organizado para celebrarlo. En ella, ha coincidido con numerosos famosos que no han dudado en confesarle qué programas veían de pequeños a escondidas de sus padres.

Cristina Pedroche le cuenta que tenía que ver a escondidas 'El Gran Prix'. "Terminaba muy tarde y mis padres me mandaban a la cama", explica. "Eurovisión", le dice Gloria Serra a Carla. "No me dejaban quedar, en mi casa han sido muy integristas con los horarios", añade. A pesar de ello, Gloria se asomaba un poco para poder verlo.

La reportera también les pregunta por alguna escena de 'dos rombos' en la que hayan sufrido viéndola con sus padres. Samantha Ballentines recuerda la primera vez que vio 'Showgirls' en la televisión. "En mi casa todo el mundo decía que era una película que él no podía ver pero... mira, así he acabado, una travesti", afirma.

Eva Soriano, por ejemplo, vio 'Pasión de Gavilanes'. "Nos juntábamos las dos, nos sentábamos en el sofá y claro... yo me he visto a Jimena y a Óscar, dándole en la catarata, a Sara y a Franco pegándole en el pajar", expone la humorista. Nacho García recuerda cuando 'Los Simpson' se emitían de madrugada y se levantaba a escondidas de su madre para poder verlo.