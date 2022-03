Quique Peinado y Miki Nadal comienzan a picar a Dani Mateo al hablar del equipo de Zapeando sin nombrar a nadie. "Soy un tío muy obediente, a mí me dicen di esto y yo lo digo", explica Dani Mateo en plató mientras Miki Nadal le vacile preguntándole quién le manda decir una cosa o la otra. "Ah, pero ¿vosotros no lo inventáis?", continúa vacilando Quique Peinado al presentador, que pide que no le hagan hablar de una persona de la que no puede hablar.

"Oye, nos están insultado, me están insultando", destaca Cristina Pedroche, en referencia la pinganillo que todos los zapeadores llevan y desde donde reciben órdenes del director. "Cristina, no hay nadie ahí, tómate las gotas, esas voces están solo en tu cabeza", bromea Dani Mateo. Puedes ver el cómico momento al completo en el vídeo de arriba.