Uno de los últimos fenómenos virales es Roro, una tiktoker que se ha popularizado gracias a sus vídeos en los que muestra desde las recetas que cocina para su novio, Pablo, hasta su habilidad para confeccionar su propia ropa. La joven charla con Zapeando sobre sus recetas.

Como les cuenta a los zapeadores, ha llegado ha tardar hasta 24 horas en elaborar alguno de los platos que muestra en sus vídeos. "En tus vídeos haces de todo y haces que parezca sencillo y rápido", le dice Dani Mateo. Los vídeos de la joven siempre empiezan haciendo referencia a su novio. "¿Pablo es así de caprichoso o lo utilizas de conejillo de indias para que pruebe lo que te apetece hacer?", le pregunta Isabel Forner. "Mitad y mitad, Pablo pide pero a mí me gusta más darle a él", contesta ella.

El programa muestra parte de un vídeo en el que la tiktoker elabora una receta griega. "He flipado cuando has dicho 'me pongo a hacer la feta', ¿nunca compras nada hecho?", le pregunta Dani Mateo. "A ver, de vez en cuando", explica ella. "La gente me pregunta que si cazo al pato pero vivo en Madrid", añade ella, provocando las risas de los zapeadores.