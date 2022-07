En el programa 'En Compañía' de Castilla-La Mancha Televisión se ha vivido una tensa conversación entre el presentador Ramón García y una espectadora. "Vamos a descubrir una versión de él que hasta ahora no habíamos visto", asegura Dani Mateo a sus compis de Zapeando, "porque si hay una persona buena en este mundo ese es Ramón García, pero, a veces, también se enfada".

Todo ocurrió cuando el mítico presentador y su compañera, Gloria Santoro, llamaron a una espectadora para regalarle un jamón, "con la mala suerte de que dieron con una que, a lo mejor, tenía muy pocas ganas de hablar", explica Quique Peinado. Tras descolgar el teléfono y Ramón García anunciarle de dónde le estaban llamando, la señora respondía con: "Que me da igual. A mí no me interesan las tonterías esas", una respuesta que sentó muy mal a Ramón García: "¡Qué asco! Qué gente maleducad hay. Hay gente faltona y maleducada, con todo el respeto y cariño, váyase a tomar por culo", se quejaba. Puedes ver el tenso momento que se vivió en directo, en el vídeo principal de la noticia.