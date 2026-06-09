Los ejercicios del fisio Víctor Hernán para mejorar la fascitis plantar, en vídeo: solo necesitas una cuchara, toalla y bandas elásticas

El fisio Víctor Hernán, junto a María Gómez y Miki Nadal, realizan varios ejercicios que cualquiera puede hacer en casa para mejorar la fascitis plantar. Para realizarlos solo hace falta una toalla, una cuchara y unas bandas elásticas.

El fisio Víctor Hernán habla hoy en Zapeando de problemas en el pie, desde la enfermedad de Müller Weiss que padece Rafa Nadal hasta la típica e incómoda fascitis plantar. El experto muestra algunos ejercicios que podemos hacer en casa para mejorar esta dolencia.

Lo primero es darnos un masaje con crema en el pie, lo que "nos ayuda a neuromodular el dolor y aumentar la tolerancia a la carga". Después podemos usar una cuchara para hacer un masaje "despacito, con tolerancia", en el pie.

Esto ayudará a aumentar la circulación en la fascia y "nos va a ayudar a tener mejores pasos por la mañana". Luego con el canto de la cuchara rascamos la planta del pie.

En otro ejercicio, colocamos un peso al final de una toalla y lo traemos hacia nosotros con el pie sin levantar el talón del suelo. De este modo fortalecemos los flexores plantares.

Para el siguiente ejercicio necesitamos unas banda elásticas, que colocaremos en nuestro pie como muestra el fisio en el vídeo sobre estas líneas, para fortalecer la musculatura del gemelo, que "nos ayuda a tener mejor apoyo".

Luego también tenemos un par de ejercicios de estiramientos. El primero sujetando los dedos del pie y el talón y, el segundo, colocando la toalla en la parte frontal del pie y estirando el gemelo.

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