VÍDEO | Víctor Hernán analiza el síndrome de Müller Weiss que padece Rafa Nadal: "Ha ganado 22 grand slams con un pie haciendo huelga"

Víctor Hernán analiza algunas dolencias del pie, como la enfermedad de Müller Weiss, que produce un gran dolor a quien lo sufre, como Nadal: "Muchos en su pellejo lo dejan a mitad de la carrera", comenta el fisio.

Hoy el fisio de cabecera de Zapeando, Víctor Hernán, nos habla sobre problemas en los pies, como el que tiene Rafa Nadal y con el que ha tenido que convivir durante toda su carrera.

El tenista revelaba en su documental que padece el síndrome de Müller Weiss, una enfermedad degenerativa y crónica que complica el movimiento. Víctor explica que afecta al hueso escafoides del tarso, en el pie, que "puede deformarse, fragmentarse o colapsar progresivamente, provocando mucho dolor, mala pisada y sobrecargas".

El fisio apunta que "no hace falta ser deportista de élite para sufrirlo", si bien "no es muy frecuente". Aparece por muchos factores, predominantemente en gente entre los 40 y 60 años, más en mujeres, y "sobre todo, por mala gestión de las cargas muy viciadas o por un deporte de impacto muy consecutivo", como podría ser el tenis.

Para Víctor, "Nadal es el mejor deportista del mundo, pero con diferencia", ya que a su constancia, esta lesión en el pie le ha dado "una biomecánica súper mala tanto en rodilla como en cadera", lo que "habrá sido un calvario".

"Ha ganado esos 22 grand slams con un pie haciendo huelga, literalmente", apunta el fisio, que afirma que "muchos en su pellejo lo dejan a mitad de carrera".

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