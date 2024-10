Aitana y Rosalía han reinventado el concepto de merchandising. Y es que las artistas, una por el lanzamiento de su nuevo tema y otra con motivo de su gira, han lanzado una colección de ropa. Pero, ¿qué prendas son las favoritas de Natalia Ferviú?

Miki Nadal pide a Natalia que escoja qué camiseta compraría para él. Mientras que Rosalía tiene a la venta una camiseta en la que se puede leer 'Libra', su signo del zodiaco, Aitana apuesta por un prenda más sencilla en la que se puede leer 'Dance like Alpha'. La diseñadora tiene claro que escogería la de Rosalía debido a Miki es Libra y, además, ella es más fan de la artista.

Las artistas también han lanzado sudaderas. Como explica María Gómez, la de Rosalía es en color negro, con el símbolo de omega y la letra de la canción impresa en la espalda, mientras que la de Aitana es blanca y tiene un grafiti del alpha. "Tengo que decir que me gustan bastante las dos", afirma Natalia. "Es verdad que yo, porque soy fan, me compraría la de Rosalía, pero a nivel estético me parece muy interesante la propuesta de Aitana", añade.

Rosalía tiene también un bolso entre su merchandising disponible mientras que Aitana ha diseñado una chaqueta bomber. El bolso es blanco y negro, y tiene la firma de Rosalía mientras que la bomber es blanca y tiene una estrella en rojo. Ferviú, en este caso, tiene más dudas pero, finalmente, escoge el bolso de Rosalía.