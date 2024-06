13 millones de estudiantes chinos se presentan este año al Gaokao, el examen de selectividad de China que es conocido, además, por ser uno de los más duros del mundo. Los estudiantes se desplazan en autobuses hasta el lugar donde deben realizar sus exámenes y la gente sale a las calles para despedir a los estudiantes.

"Si te pillan copiando te caen siete años de cárcel", explica Dani Mateo. Torito comparte su experiencia cuando se presentó a selectividad ya que, como cuenta, tuvieron que darle más tiempo de examen por un pequeño contratiempo que tuvo justo antes.

"Me quedé encerrado quince minutos en el baño, por culpa del pestillo", cuenta el zapeador. "¿Pero solo o con otro?", pregunta Dani. "Fui el único de Menorca que en la selectividad me dieron un tiempo extra", añade Torito. "No sé, no te creo, no sé por qué pero no te creo", le dice Dani.