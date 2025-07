'Rubiales' desvela su nueva táctica para "no ofender a nadie": "La próxima vez mando un besito con corazón y una berenjena"

Raúl Pérez se convertía en Luis Rubiales tras la declaración ante el juez del expresidente de la Federación Española de Fútbol por lo sucedido tras la final del Mundial Femenino. A su llegada, Rubiales daba la mano a el Gran Wyoming y preguntaba a Sandra Sabatés si podía darle "un besito".

"He pedido consentimiento", puntualizaba. "Me doy por saludada, no se preocupe", respondía Sabatés. Rubiales afirmaba que iba a dar todas las explicaciones necesarias hasta que pudiera limpiar su nombre. "Porque sí, los hombres también limpiamos", apostillaba, "¿ves como yo soy también feminista, rubia?"

Wyoming decía al expresidente que en el juicio había dicho que todo era "fruto de una persecución". "¿Sigue pensando que no hizo nada malo?", preguntaba. Rubiales consideraba que sí había hecho algo malo: "Implicarme demasiado". Además, añadía que "había apostado por la cercanía de un beso y un abrazo en lugar de la frialdad de un 'me gusta' en Instagram".

"He aprendido la lección: la próxima vez, para no ofender a nadie, mando un besito con corazón y una berenjena", añadía Rubiales. "Una sugerencia: ¿ha pensado en dejarse bigote y coger un par de kilos para parecerse más a Torrente?", respondía Wyoming.

"Eso para ellas no significa nada", se justificaba, "a ellas y a nosotros nos gusta lo mismo, para que fuera una ofensa tendría que mandarle un mejillón". "Torrente es un aficionado a su lado...", afirmaba el presentador de El Intermedio.