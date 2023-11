Dos chicos ciegos, Sergio Alamar e Iván López, logran hacerse virales en TikTok explicando todos aquellos regalos que es mejor hacer a una persona invidente. Estos regalos, como explican, son cosa que ellos han recibido en algún momento de su vida.

Sergio cuenta en el vídeo que él una vez recibió un póster pero, como cuenta, "todavía no sé de qué soy fan". Iván, por su parte, explica que una vez le regalaron un telescopio y, como no le gustó, pidió que le regalaran un microscopio. Otros de los regalos que enumeran son, por ejemplo, ir al cine a ver 'Wall-E', una película que apenas tiene diálogos, o una lamparilla de noche, "para no tener que levantarse a encender la luz".

Ambos muestran que es posible reírse de uno mismo y, además, provocan las risas de todos los Zapeadores. María Gómez pregunta: "¿No estarán libres para escribir chistes en Zapeando?".