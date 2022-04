Quique Peinado muestra en Zapeando el nuevo vídeo que está causando furor en Tik tok. En él un niño se queda "flipando" con la "escenita" de una película sobre strippers que está viendo su compañero de avión y, aunque no tiene "muy claro lo que está pasando, tiene claro que le parece bien".

"No parpadea porque no quería perderse nada de lo que estaba pasando en ese lugar", observa el de Vallecas. "Fijaos bien a quién tenéis al lado cuando viajéis en un avión", recomienda Quique Peinado antes de concluir, No te pierdas la divertida reacción de este niño, que te dejamos en el vídeo principal de la noticia.