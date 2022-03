Isabel Forner visita el plató de Zapeando para comentar las imágenes más destacadas del mundo del deporte y hace una confesión que deja mudo plató del programa. A pesar de ser la "experta en hablar de deporte", lo cierto es que no lo practica.

"Tienes razón", le confiesa a Dani Mateo que había descubierto su secreto, "no hago mucho deporte". En el vídeo principal de la noticia te contamos el motivo por el que no lo practica y la reacción de los zapeadores. ¿Qué pensarán de que su experta en deportes no practique el deporte? ¡Dale al play!