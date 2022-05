Lorena Castell muestra en el plató de Zapeando el vídeo viral de un ciclista que se piensa que "las autopistas en España tienen carril bici". Y es que, como se puede ver en el vídeo de arriba, un joven se dirige en bicicleta por una carretera que va a dar a una autopista mientras que un señor, en un coche, le advierte del peligro.

Ya en la entrada de la autopista, el hombre insiste al joven, extranjero: "¡Oye!, ¿dónde vas? ¡no puedes pasar!", exclama el hombre, que le pide que hable con el coche de atrás al no poder comunicarse en su idioma. "¡Que no puedes desgraciado!", grita el señor al ver cómo el ciclista no le entiende y sigue su camino en la autopista. Desesperado, el señor pierde la paciencia: "¡Bueno, pues si te mata un coche, que te mate!".