Lorena Castell repasa en el plató de Masterchef Celebrity sus momentazos en el último programa, en donde se convirtió en finalista. Y sí, decidió cumplir la promesa que había hecho de hacerse un tatuaje si llegaba a la final.

Cristina Pedroche cuenta que su compañera llevó un kit de tatuajes y se hizo en el programa a sí misma un tatuaje de un cuchillo. Lorena Castell desvela que tiene un pierna de prueba en la que ella se hace sus propios tatuajes: "Esta pierna puedo subirla a la mesa, me viene mejor". "Todos los tatus que llevo por aquí son pruebas"; destaca la zapeadora mientras enseña su pierna con el tatuaje del cuchillo.

Sin embargo, Castell no se da cuenta y enseña también la otra pierna, sin depilar. "Solo me he depilado la pierna que iba a enseñar en directo, para cuatro pelos que tengo, para qué lo dices tía", dice Lorena Castell a Cristina Pedroche, que no puede contener la risa en directo como puedes ver en el vídeo de arriba.