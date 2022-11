El programa de MasterChef, en el que Lorena Castell se proclamó primera finalista del programa, acabó con mucha emoción porque a los aspirantes les llevaron un regalo familiar. Con el de Lorena "acabó emocionándose hasta Pepe", comenta Cristina Pedroche, que muestra el momento en el que la zapeadora levantaba la caja de madera y se encontraba con su "manita de barro". Un objeto que le recuerda a su madre: "Es maravillosa. Me está ayudando tanto que si no fuese por ella yo no podría estar haciendo este programa", comentaba ante el jurado del talent.

Es en ese momento cuando le sorprenden con un audio de su madre, Joaqui, con el que se emociona mucho y deja a todos con la lagrimita a punto de salir hablando de ella y de su abuela. También a Dani Mateo, tal y como observa Cristina Pedroche: "Te brillan los ojos, Dani". Puedes ver el emotivo mensaje de la madre de Lorena Castell y la respuesta de la zapeadora en el vídeo principal de la noticia.