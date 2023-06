Berta Collado ha descubierto que hay letras de canciones de Rosalíaque podrían ser poemas de Rosalía de Castro. Por eso, ha preparado un juego a los zapeadores en el que tienen que adivinar si una serie de frases pertenecen a la cantante o si por el contrario son de la escritora y poeta. "Sacad las paletas", les pide para votar.

Y tú, ¿sabrás identificar a quién pertenecen las siguientes frases? "No subas tan alto, pensamiento loco, que el que más alto sube, más hondo cae", "Y se van a quemar, si sigue ahí. Las llamas van al cielo a morir" o "Cuando sales por la puerta, pienso que no vuelves nunca y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa".

Descubre si eres un verdadero fan de Rosalía y si eres capaz de diferenciar las letras de la catalana de los poemas de Rosalía de Castro