Se deja la cámara encendida en pleno juicio y todo el mundo le ve desnudo: "Este es el famoso abogado que lo tiene ahí colgado"

Zapeando analiza lo que probablemente sea el momento más embarazoso en la vida de un abogado de Perú, que mientras intervenía por videoconferencia olvidó que tenía la cámara puesta... y estaba completamente desnudo.

En Trujillo, Perú, se ha celebrado un juicio del que ya se está hablando más que del de las mascarillas o de la 'kitchen'. Sin embargo, no es por la entidad del delincuente, sino por lo que ha hecho un abogado.

En plena sesión, el letrado era víctima de algo tan típico como no darse cuenta de que tenía encendida la cámara de su ordenador. El problema es que el hombre estaba completamente desnudo.

"Abogado Álex, apague su cámara, por favor", le pedían desde el tribunal, mientras él, que en ese momento se daba cuenta de la situación, se abalanzaba para cumplir la petición.

"Por fin, este es el famoso abogado que lo tiene ahí colgado", reacciona Quique Peinado, mientras Dani Mateo señala que "se le ve todo el Machu Pichu". El presentador, además, 'desvela' el resto de la conversación, donde la jueza habría dicho: "Se levanta la sesión... y lo que usted quiera".

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