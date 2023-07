Como cada tarde, Zapeando se despide de sus telespectadores con una conexión en directo con el plató de Más Vale Tarde, aunque en esta ocasión, las encargadas de presentar el resumen de la tarde son María Lamela y Marina Valdés, al frente del programa mientras Cristina Pardo e Iñaki López disfrutan de unas merecidas vacaciones.

Para no perder las costumbres, Dani Mateo mete la pata justo al inicio de su conversación, algo de lo que se quejan las presentadoras. "De verdad, qué pedazo de spoiler. Yo que te iba a decir 'es verano. Verano, chiringuito, y nosotras no tenemos y nos hemos montado uno'", se queja Marina Valdés. "Hemos destripado la playlist de Georgia Dann", reconoce María Lamela para después lanzarle una pullita al presentador de Zapeando. "Tienes una cara de que te gusten los chiringuitos antes, durante y después de la playa que no veas...". Mateo no puede hacer más que asentir con la cabeza.

Tras finalizar este pequeño avance, el humorista queda impresionado con el 'cliffhanger' que han dejado en el aire sus compañeras, dejando a todo el mundo con la intriga, como podemos ver en el vídeo principal esta noticia. "Guau, ¿eh? Captando a la audiencia. Muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. Que se preocupen Iñaki (López) y Cristina (Pardo)".