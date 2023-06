Tras las críticas que han recibido Borja Iglesias y Aitor Ruibal por sus looks con bolso en una boda, Joaquínha compartido una imagen en sus redes sociales con la que, además de hacer gala de su humor, también da una lección a los haters de esta pareja. Y, es que, el futbolista del Betis aparece posando con un vestido y un bolso negro.

Una imagen que genera debate en el plató de Zapeando, donde Cristina Pedroche confiesa que Dabiz Muñoz también suele usar bolso. "Me parece muy bien que lo use y que lo use quien le dé la gana", defiende María Gómez, ya que "no hay cosa que soporte menos que cuando vas con alguien que no lleva bolso y te va cargando con sus cosas. O que baja a la playa solo con la toalla o de marcha solo con el móvil y todo lo demás lo llevo yo", critica. Una afirmación con la que Cristina Pedroche e Isabel Forner no pueden estar más de acuerdo.

"Voy a hacer un comentario de la época en la que el bolso no era unisex", advierte Dani Mateo, que suelta: "Esto es la gracia y la salsa de una relación. Él te carga el bolso con sus cosas y vosotras decís que no queréis postre y luego cuando lo traen os lleváis la mitad". "Y lo de los pies fríos en la cama", suelta, por su parte, Quique Peinado.