Karina, la estrella coreana de K-pop, se ve obligada a pedir disculpas a sus fans tras revelar que tiene novio. La cantante compartía esta noticia en una carta dirigida a sus casi 13 millones de seguidores en Instagram.

A algunos fans no les gusta que sus ídolos tengan pareja y algunas discográficas incluso obligan a los artistas a no tenerla por contrato. Al enterarse hay a quienes no les ha sentado muy bien y le comentaban si el amor que ellos le brindaban no era suficiente para ella.

"Japón en los 90 es Corea del Sur en 2020", apunta Maya Pixelskaya, que dice con tono irónico: "Vamos para delante". Puedes verlo en el vídeo principal de la noticia.