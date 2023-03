"Muy buenas tardes y bienvenidos a Zapeando", dice Dani Mateo como cada tarde al empezar el programa y presenta a la mesa que le acompaña este miércoles, en la que se encuentra Cristina Pedroche, que está de "regreso".

"De Pedroche y su tripa", matiza ella, que se pone de pie en directo y se toca la tripa: "Esto ya no se esconde. El amor crece", asegura a los zapeadores, que mueren de amor con este tierno momento. "La niña también está contenta porque empiezo a notarla un poquito", comenta con sus compis, a los que informa de que ya de "golpecitos".

Eso sí, tiene la teoría de que va a ser un poco "niña de papá" por esta anécdota que le ha pasado esta mañana: "Se ha ido Dabiz al baño y me he despertado y cuando vuelve me dice: 'la vamos a sentir'". Es en ese momento cuando ella ha puesto la mano sobre la tripa y la niña se ha movido, comenta: "Creo que quiere mucho a su padre". "Eso es porque le huelen las manos a comida buena", expone Quique Peinado su teoría. Puedes ver cómo luce Cristina Pedroche tripita en Zapeando en el vídeo principal de esta noticia.