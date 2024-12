Cristina Pedroche lanza el primer 'teaser' sobre su vestido de las Campanadas: "La magia va a explotar"

Continua el misterio entorno al vestido que llevará Cristina Pedroche para despedir el año 2024. La zapeadora ha publicado un breve teaser en el que se la puede ver en lo que parece una habitación infantil. Como outfit lleva una capa de superheroína con un rayo dorado. Al girarse, se ve como está cogiendo en brazos a un bebé tapado con una manta rosa. Los rótulos solo dicen: "La magia va a explotar".

La zapeadora ya adelantó que su vestido no será rojo, así que el color de la capa no está dando pistas del resultado final. "La conclusión es evidente", afirma Quique Peinado, "Pedroche se va a llevar a la niña en Nochevieja porque no encuentra canguro". "¿Eso es lo que quieres mostrar en ese vídeo, Cristina?", pregunta el zapeador.

Cristina explica que este vídeo es solo una pincelada de los vídeos que ha grabado para promocionar las campanadas que publicará las próximas semanas. "Quedo tan guay esto que dije 'hazme un teaser que mola'", explica Pedroche. El vídeo ha provocado que la gente empiece a hacer apuestas sobre cómo será su look.

Pedroche aclara que este 'teaser' corresponde al final del primer vídeo que publicará y que, después de ver ese vídeo, se podrá entender mejor. "Es la media parte entre los dos vídeo", responde María Gómez. "Esto ya tiene una complejidad", apunta Dani Mateo.