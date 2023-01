Cristina Pedroche y Josie visitan el plató de Zapeando para hablar del espectacular vestido que llevó la zapeadora en las Campanadas y del que ninguno de sus compañeros tenía ni idea. "Yo me imaginé que ibais a llevar 100 pintores para pintar a Cris en directo", afirma María Gómez mientras que Dani Mateo destaca que él habría apostado 100 euros por una cosa como la de Bella Hadid.

"Hay mucha gente que está diciendo que mucha gente quería anunciar lo otro en Campanadas", destaca Cristina Pedroche sobre su embarazo. Y es que la zapeadora insiste en que "no quería anunciar nada": "Mi vida privada es mi vida privada y nunca usaría ni una exclusiva ni un programa de televisión para contar mi vida privada". Además, Pedroche explica que este vestido con la paloma y la capa era la única opción. Es más, la zapeadora desvela que a su equipo le dijo que se encontraba algo hinchada y no confesó su embarazo durante las fotos hasta tal punto de que Josie no entendía que le pasaba a su compañera. Así lo cuentan entre risas en el vídeo de arriba: "Me preguntada, ¿qué le pasa a Cristina Pedroche?, no entendía nada".