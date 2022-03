Dani Mateo presenta las 'preguntas heavys' de los espectadores a los zapeadores. En el vídeo de arriba, Cristina Pedroche se somete a una de las más personales: ¿qué compañero o compañera le causó peor impresión al conocerlo? "Como yo no cambio, soy sincera", destaca Cristina Pedroche, que confiesa que su superamigo Miki Nadal fue el que peor impresión le causó.

¿El motivo? "Yo le conocí en 2010 siendo una niña de 21 años que venía con mucha ilusión a 'Sé lo que hicisteis' con muchas ganas de comerme el mundo", recuerda Pedroche, que desvela una conversación que tuvo con Miki Nadal el primer día y que no le hizo nada de gracia: "Me preguntó que si tenía novio, les dije que llevaba seis años y me dijeron que me iba a durar tres meses". "Me enfadé muchísimo, pero dos meses duré, al final me causó muy mala impresión, pero tenía razón", explica Pedroche, que afirma que al decirle la verdad demostró que era "muy buen tío". "Hostia, qué horror de historia", afirma alucinado Dani Mateo.

Miki Nadal desvela quién cambia más sin cámaras

