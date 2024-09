Una de las cosas que divide a la sociedad es cómo les gusta la tortilla. Para algunos, añadir cebolla a este plato es un sacrilegio mientras que otros no conciben la tortilla de patatas sin este vegetal. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha vuelto a preguntar a los españoles, dentro la encuesta sobre turismo y gastronomía. para saber qué preparación prefieren y, de nuevo, lo tienen claro.

"Al parecer se reafirman en su preferencia de hace un año", explica Dani Mateo. "Para la encuesta de este año ha consultado a 4.024", apunta Maya Pixelskaya. "Hace un año el 70,4% dijo que prefería con cebolla y un 20,9 prefería sin cebolla", detalla la zapeadora. "Este año los datos no han variado mucho ya que el 71,8% prefiere con, una subida de casi un punto y medio, y los que la prefieren sin también han subido al 21,3%, los indecisos son cada vez menos", añade Maya.

Cristina Pedroche, por ejemplo, explica que ella y su marido la prefieren sin cebolla. "Por eso me casé con él, fue una de las preguntas del casting", comenta de broma. "Yo, incluso, me he pasado a la caramelizada", afirma Dani Mateo, que vota por el "cebollismo".

Zapeando ha querido hacer su particular encuesta para saber qué prefieren tanto los zapeadores como el público del programa. En este caso, a pesar de que el "cebollismo" también gana la diferencia de porcentajes no es tan acusada como en la encuesta del CIS ya que un 58,2% prefiere la elaboración con cebolla mientras que la tortilla 'sin' ha sido escogida por el 41,18%.