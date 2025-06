Cristina Pedroche confiesa cómo era como estudiante: "Si alguien me copiaba se lo decía al profesor"

Muchos jóvenes se están enfrentando a la primera jornada de Pruebas de Acceso a la Universidad, conocidas como PAU. Una reportera de 'Buenos días Madrid' se ha acercado hasta la Universidad Complutense para ver, de primera mano, cómo estaban los estudiantes.

Los jóvenes le cuentan que están nerviosos y que, además, tampoco han podido dormir mucho. "Yo es que tenía pesadillas con Galdós", le cuenta una de las chicas que esta esperando para entrar al aula. "La verdad que, al final, nos jugamos la nota para entrar a la universidad", añade otro joven.

"Que nervios solo de recordarlo", comenta Dani Mateo, tras ver las imágenes. "Fue el día de más nervios de mi vida", comenta Nacho García. El presentador de Zapeando explica que él, el primer día, fue "a tope" y, como le fue bien, decidió relajarse en el segundo "y ahí baje la nota".

María Gómez, por su parte, cuenta que dejó de tener la regla durante tres meses por los nervios que vivió. Cristina Pedroche, por su parte, prefiere no hablar sobre su experiencia. "Es que si vas estudiando todos los días, cuando llega eso te pones nerviosa, lógicamente, pero...", afirma la zapeadora. "¿Vas a decir esa mierda?", le 'reprocha' Dani.

"Yo en los exámenes no dejaba que me copiaran", explica Pedroche. "Qué asco de persona", afirma el presentador. "Y si alguien me copiaba se lo decía al profesor", añade Cristina. "Desde que la conozco es así", comenta Mateo.