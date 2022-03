Dani Mateo conecta antes de terminar Zapeando con el plató de Más Vale Tarde, donde, como es habitual, Iñaki López y Cristina Pardo avanzan en directo los temas de los que hablarán en el programa.

Eso sí, lo más destacado de la conexión es la vuelta de Cristina Pardo al plató tras su confinamiento por COVID. "No me he enterado del coronavirus", confiesa la presentadora, que cuenta que, sin embargo, sí se ha enterado de una cosa que le ha llamado la atención nada más terminar su confinamiento. Descubre de qué se trata en el vídeo principal de esta noticia.