"Al pedir comida a domicilio suele haber observaciones para que puedas poner algo de utilidad", comenta Miki Nadal, que ha encontrado en redes sociales un mensaje a un repartidor de comida a domicilio, que se ha vuelto viral. Uno de sus clientes le escribía lo siguiente: "Después de traer la comida bajar la bolsa de basura, que hay en la puerta, y no subir por el ascensor, que es solo para los vecinos".

Un mensaje al que los zapeadores no han podido evitar reaccionar, como Valeria Ros, que asegura que "¡es una vergüenza!". Además, Quique Peinado, aprovecha la ocasión para mandar un consejo a este hombre: "Pues yo no me pondría muy tonto con alguien que te lleva comida y sabe dónde vives", espeta. En el vídeo que se encuentra sobre estas líneas te dejamos el indignante mensaje y la reacción, al completo, de los colaboradores del programa.