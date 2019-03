Conocemos todos los secretos de los colaboradores de Zapeando

ASÍ SE HACE ZAPEANDO

Cristina Pedroche, Miki Nadal, Anna Simon, Frank Blanco, Ana Morgade y Quique Peinado nos cuentan todo lo que no vemos, detrás de las cámaras de Zapeando. Sus mejores momentos en el programa, la relación con sus compañeros, qué les gustaría hacer en directo, a quién les gustaría tener en la mesa y qué hace que el formato de zapping tenga tanto éxito en la sobremesa de laSexta, son algunos de los secretos que los zapeadores nos cuentan 'off the record'.