El 16 de mayo de 1988 nacía el teletexto. "Algunos, sobre todo los más jóvenes, no tendrán ni idea de lo que significa esa palabra", afirma Miki Nadal. "En su momento el teletexto fue el el no va más de la tecnología y la información, ya que podías ver cosas que no fueran solamente programas y, aunque cueste creerlo, aún sigue en funcionamiento", añade.

"Te puedo decir 221, resultados de la ACB, 222, clasificación, a día de hoy me acuerdo de los números del teletexto", explica Quique Peinado. Para Valeria Ros, el mejor horóscopo es el del teletexto, "lo veo con mi abuela", confiesa. Por su parte, Isabel Forner, la más joven de los zapeadores, afirma que cuando en su televisor aparecía el teletexto siempre la apagaba. "Pensaba que era un error", cuenta.

Casi dos millones de españoles siguen utilizando, a diario, esta tecnología. "España es de los pocos países donde sigue existiendo, junto con Alemania e Italia", explica Peinado. Además, lo que más busca la gente es la programación de la televisión, los resultados de sorteos y deportes, las noticias y la información de servicio público.